Варшава, 4 июля. Первый же выпуск на польском телевидении русскоязычной передачи «Русский голос» вызвала бурную реакцию со стороны активных групп влияния страны.

Появление в эфире польского телевидения русскоязычной программы заставило влиятельные круги страны оперативно принять меры к ее закрытию. Так, в интервью информационному порталу EADaily соавтор передачи «Русский голос», а также секретарь Русского культурно-просветительского общества в Белостоке Андрей Романчук отметил, что первый же выпуск этой передачи на польском канале TVP 3 оказался последним.

«Русский голос» за три дня поднял на уши поляков. Русскоязычная передача вновь была запущена в Польше, однако после первого же выпуска канал решил убрать ее из эфира», — отмечается в материале сетевого издания «Царьград». При этом приводятся интересные подробности данной истории: «Выяснилось, что к этому причастны «очень активные группы влияния».

Романчук рассказал о том, что единственная телепередача на родном для представителей русского национального меньшинства Польши языке была возобновлена после девятилетнего перерыва. В этом контексте у организаторов были большие надежды на ее возрождение, но в конечном счете над свободой слова в этой стране ЕС одержала верх политическая цензура.

«Однако сразу после ее эфира, с 2 июня, появились очень активные группы влияния, требующие снять нашу передачу. И добились. TVP 3 Białystok сняло за… несоответствие нашей телепередачи с принятой в Польше «исторической правдой» о Второй мировой войне и Дне Победы», — резюмировал ситуацию Романчук, указывая на масштабное влияние политических сил Польши, которые прикладывают серьезные усилия для переписывания истории согласно собственным интересам.

Ранее политолог Александр Новокрещенов указал на возможность осуществления переброски войск США в Польшу для реализации попытки помешать строительству «Северного потока — 2».