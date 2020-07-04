Рар предрек Евросоюзу большие потрясения при переходе на новую экономику

Берлин, 4 июля. Немецкий политолог Александр Рар указал на риски новой европейской экономики, проведя сравнение с аналогичными событиями в истории Германии.

Планы перехода Европейского союза к масштабному использованию возобновляемых источников энергии грозят не только большими экономическими, но и геополитическими потрясениями. Подобным образом в интервью сетевому изданию «Украина.ру» немецкий политолог Александр Рар прокомментировал перспективу перехода Европы на «зеленую экономику» в надежде за счет такого шага дать ответ современным социально-экономическим вызовам.

Приводя аргументы против таких планов, эксперт обратил внимание на то, что для перевода всей экономики на «возобновляемые источники питания и на зеленую экономику» потребуются привлечение колоссальных финансовых ресурсов. В свою очередь, это обстоятельство способно привести к серьезным социальным потрясениям.

«Не знаю, как Европа будет с этим справляться. Но она решилась на этот революционный путь. Поэтому нас ждут и очень большие потрясения, и очень интересное развитие», — заявил Рар.

Резюмируя свою мысль, эксперт напомнил, о печально опыте нацистской Германии, руководство которой в прошлом также пыталось решить проблемы мирового финансового кризиса начала XX века в своей стране за счет новой экономической политики: «Наших предков сто лет назад тоже ждали серьезные потрясения. И, к сожалению, наши предки в 20-е 30-е годы с этим не справилась и началась Вторая мировая война».

Ранее Рар сравнил нынешний глобальный кризис, с событиями, которые происходили в мире в 1939 году.