США получили первый ракетный двигатель BE-4 на замену российскому РД-180

Вашингтон, 4 июля. Американские разработчики предоставили первый собственный ракетный двигатель, который призван прийти на замену российским РД-180.

Тот факт, что на американские ракеты семейства Atlas, используемые для осуществления важных космических запусков в интересах государства, устанавливаются российские ракетные двигатели РД-180 не дает покоя американцам. Однако в Соединенных Штатах конструкторы уже в плотную приближаются к замене РД-180 на собственные аналоги.

В материале РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Blue Origin, сделанное порталу Space News, говорится о достижении определенных успехов американской стороны в создании собственной продукции, способной конкурировать с российским аналогом. Так, представители компании United Launch Alliance разместили в Twitter сообщение о том, что ее сотрудники получили первый ракетный двигатель BE-4.

«Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем», — отмечается источником. При этом указывается на то, что поставщик замещающего РД-180 американского двигателя планирует до конца июля предоставить второй экземпляр. В издании отмечают, что разработчики США планируют на замену ракетам Atlas создать новый носитель Vulcan. Предполагается, что американские двигатели BE-4 будут использоваться на первой ступени.

Источником отмечается, что по прогнозам американских экспертов, США продолжит испытывать потребность в российских ракетных двигателях вплоть до 2024 года.

Ранее сообщалось о намерении украинской стороны «выбить» Россию из космических проектов США, наладив производство собственных ракетных двигателей.