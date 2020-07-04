Врач назвал самые опасные позы для сна

Пекин, 4 июля. Неправильная поза во время сна может спровоцировать боли в пояснице, заявил сотрудник китайской больницы Лю Чунь в Пекине.

Врач пояснил, что только одна ночь сна в таком положении может свети на нет месяцы реабилитации. Например, сон на боку означает, что позвоночник все время будет находиться в изогнутом состоянии.

Любители спать на боку создают давление между межпозвоночными дисками и это может привести к грыже. В таком положении поясничные мышцы теряют эластичность.

При сне на животе мышцы шеи смещены и напряжены. На утро можно почувствовать ярко выраженный болевой синдром. Если спать на высокой подушке, то добавляется боль в шейном отделе позвоночника, пояснил врач.

Специалист отметил, что также нельзя спать, опираясь на какой-то предмет. У детей это может быть игрушка, у взрослых — вторая подушка. Получается, что позвоночник тоже искривлен, это сопровождается болями в пояснице.

Идеальный сон для человека, когда позвоночник ровный, а мышцы расслаблены. В таком состоянии человек получает максимальную физическую разрядку, а на утро он свежий и отдохнувший.