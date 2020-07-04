Солнцев провел самоизоляцию с тремя пенсионерками в деревне

Москва, 4 июля. Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что провел период самоизоляции не только со своей официальной супругой, пенсионеркой Екатериной Терешкович, но и с возрастной подругой Лидией Алифиренко. Жили все трое у его поклонницы в деревне в Тверской области.

По словам Солнцева, вместе со своими пожилыми «музами» он решил отправиться пожить к фанатке, поскольку устал сидеть в московской квартире. При этом поначалу, еще в Москве, Терешкович и Солнцев отправили его подругу Алифиренко жить на балкон, поскольку она вторглась в их мир в разгар самоизоляции

Перед поездкой в Талицу дамы позаботились о защите от инфекции: Алифиренко сделала себе защитную маску из бюстгальтера Терешкович, а супруге Гоген соорудил «защитный экран» из большой пластиковой бутыли. За выходом необычной троицы из подъезда наблюдал весь дом.

Когда городское трио прибыло в «деревенский рай», то оказалось, что поклонница Гогена тоже уже немолода, а ее дом — это не что иное, как типичная деревенская изба с удобствами на улице и большим огородом.

Спутницы шоумена быстро сбежали, увидев новые условия пребывания. Они вернулись в Москву, где уже лучшими подругами с ужасом начали вспоминать поездку в деревню и свой неудачный сельский опыт.

Солнцев и Терешкович ответственно относились к требованиям властей о соблюдении самоизоляции. Эпатажный шоумен запрещал своей пожилой супруге в период пандемии выходить из дома за продуктами, чтобы не подвергать ее опасности, поскольку в силу возраста она находится в группе повышенного риска по COVID-19.