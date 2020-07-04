Астроном посмеялся над новостью об «уникальном» параде планет

Москва, 4 июля. Профессор РАН, сотрудник астрономического института имени Штернберга Сергей Попов заявил, что новость о параде планет «высосана из пальца».

СМИ утверждают, что 4 июля начинается полный парад планет. Это явление, которое случается раз в двести лет. Однако Попов опроверг эту информацию.

Он отметил, что нет ничего необычного, когда небесные тела выстраиваются в ряд. Между ними все равно миллионы световых лет. Астроном заявил, что ничего интересного не происходит, а все новости по этой теме — спекуляция.

«Я не специалист по сумасшедшим», — прокомментировал Попов, его слова передает телеканал «360».

По мнению эксперта, информация о расположении планет нужна только в том случае, если идет речь о запуске спутника.

В последний раз парад планет наблюдали более 40 лет назад, в следующий раз он произойдет в 2169 году. Астроном посоветовал СМИ тщательней проверять данные и не верить шарлатанам, которые говорят об «уникальности» этого явления.