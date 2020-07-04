Психиатр оценил шансы Ефремова избежать уголовной ответственности

Москва, 4 июля. Актер Михаил Ефремов сможет избежать уголовной ответственности за устроенное им ДТП, если будет доказано, что он допустил его, находясь в невменяемом состоянии. Об этом рассказал врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко.

«Человек, совершивший деяние в состоянии невменяемости, может быть освобожден от уголовной ответственности, ему может быть применена мера медицинского характера, то есть принудительное лечение. Но это должна подтвердить экспертиза», — пояснил медик в комментарии «Пятому каналу».

Психиатр отметил, что если бы у актера была подтверждена эпилепсия, о которой, по данным некоторых СМИ, собирался свидетельствовать его адвокат, Ефремов понес бы ответственность только за управление автомобилем в нетрезвом виде, но не за аварию со смертельным исходом.

Однако есть и другой вариант.

«Если это был алкогольный психоз, допустим, в рамках белой горячки, галлюциноза, параноида алкогольного, если он будет стационарно подтвержден, он (актер. — Прим. ФАН) будет также освобожден от уголовной ответственности в связи с психотическим состоянием, обусловленным невропатией. Только нужно доказать, что было расстроенное сознание, но таких случаев очень мало, 2–3% из 100», — отметил врач.

Версия о том, что адвокат актера Эльман Пашаев на суде будет настаивать на том, что в момент аварии у Ефремова был эпилептический припадок, не подтвердилась. Ее опроверг сам юрист. Новую линию защиты он при этом не раскрыл, но обещал выдать «сенсацию» на процессе.

8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого — Сергей Захаров — от полученных травм скончался в реанимации.

После трагедии общественность начала обсуждать, какой ответственности заслуживает актер, позволивший себе управление в нетрезвом виде. Многие выразили уверенность, что он должен получить максимально возможный тюремный срок. В частности, такого мнения придерживается представитель Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

По оценкам юристов, актеру может грозить до 12 лет лишения свободы.