Мясников рассказал, как обычное мороженое помогло найти у пациента опасную болезнь

Москва, 4 июля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как смог обнаружить у пациента серьезное заболевание с помощью обычного мороженого.

Один из пациентов доктора пожаловался на проблемы с сердцем, при этом ранее он перенес операцию на орган. Вдобавок мужчина страдал от диабета и болезни щитовидной железы. Больной жаловался на невозможность глотать, особенно холодную пищу, например, мороженое. Врач признался, что сначала заподозрил у мужчины онкологию.

«Мы стали больного обследовать, и буквально в первом же анализе крови натолкнулись на то, что гемоглобин у больного был снижен — 9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии», — рассказал медик в эфире телеканала «Россия-1».

Анемия — это дефицит гемоглобина в клетках крови, переносящих кислород. Часто она бывает вызвана нехваткой железа в питании, но иногда может свидетельствовать о внутренних кровотечениях, которые возникают при раке кишечника, желудка или матки.

Заметить признаки онкологического заболевания Мясникову помогло то, что он обратил внимание на показатель MCV — средний объем эритроцитов. Нормальное значение этого параметра колеблется в пределах от 80 до 100. Однако у данного пациента MCV оказался умеренно повышенным.

После ряда обследований, в том числе гастроскопии, колоноскопии, томографии и исследования внутренних органов медики не нашли у больного следов рака, а обнаружили лишь повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов.

«И вот именно симптом, что он реагирует на холодное, навел нас на мысль об одном очень специфичном недуге — так называемой холодовой агглютининовой болезни, когда при понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии», — объяснил Мясников.

Он добавил, что точный диагноз удалось поставить благодаря ряду уточняющих вопросов больному.

Ранее Мясников назвал брокколи самым полезным из овощей. Врач пояснил, что именно этот плод содержит много витаминов и минералов, защищающих организм человека от рака.