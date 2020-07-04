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Муцениеце утешилась в объятиях таинственного мужчины

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Муцениеце утешилась в объятиях таинственного мужчины

Москва, 4 июля. Актриса Агата Муцениеце показала в Instagram фото с новым мужчиной. Поклонники звезды начали гадать, кто же это.

После расставания с актером Павлом Прилучным Муцениеце не хочет оставаться одна. В соцсетях она публикует фото с отдыха, который проводит вместе с детьми. И недавно показала нового мужчину со спины.

Актриса обняла кавалера и положила ему голову на грудь. Таинственный мужчина значительно выше Агаты. Поклонники поддержали ее, считая, что пора уже двигаться дальше, если Прилучный «недолго горевал».

Муцениеце утешилась в объятиях таинственного мужчины

«У Паши слюни текут наверное», «Пусть все задохнутся от зависти», «И снова в бой, красотка, покой нам только снится», «Когда в активном поиске», «Конец Павлу, ты огонь», «Утешилась в объятиях с новым мужчиной», — написали поклонники.

Напомним, что 15 июня столичный суд развел Прилучного и Муцениеце. В последние месяцы актриса неоднократно жаловалась на жестокость со стороны мужа.

Их брак продлился девять лет, но не исключено, что проблемы появились в период самоизоляции, когда артисты стали больше времени проводить вместе. Сразу после расставания с Агатой Прилучный, по сообщениям СМИ, закрутил роман с Мирославой Карпович. Однако актриса не подтвердила эту информацию.

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