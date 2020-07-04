Муцениеце утешилась в объятиях таинственного мужчины

Москва, 4 июля. Актриса Агата Муцениеце показала в Instagram фото с новым мужчиной. Поклонники звезды начали гадать, кто же это.

После расставания с актером Павлом Прилучным Муцениеце не хочет оставаться одна. В соцсетях она публикует фото с отдыха, который проводит вместе с детьми. И недавно показала нового мужчину со спины.

Актриса обняла кавалера и положила ему голову на грудь. Таинственный мужчина значительно выше Агаты. Поклонники поддержали ее, считая, что пора уже двигаться дальше, если Прилучный «недолго горевал».

«У Паши слюни текут наверное», «Пусть все задохнутся от зависти», «И снова в бой, красотка, покой нам только снится», «Когда в активном поиске», «Конец Павлу, ты огонь», «Утешилась в объятиях с новым мужчиной», — написали поклонники.

Напомним, что 15 июня столичный суд развел Прилучного и Муцениеце. В последние месяцы актриса неоднократно жаловалась на жестокость со стороны мужа.

Их брак продлился девять лет, но не исключено, что проблемы появились в период самоизоляции, когда артисты стали больше времени проводить вместе. Сразу после расставания с Агатой Прилучный, по сообщениям СМИ, закрутил роман с Мирославой Карпович. Однако актриса не подтвердила эту информацию.