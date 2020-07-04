Супрун назначила помощницей подружку одесского активиста-убийцы Стерненко

Американка Ульяна Супрун, хоть и рассталась с министерским креслом, но все еще печется о судьбе Украины и украинцев. В сердце граждан ответной любви нет. За уничтожение медицины (медицинскую реформу) гостью из США в народе ласково называют «Доктор Смерть».

Но пани Ульяна не обижается и продолжает делиться бесценными советами. Очень заботится Супрун о представителях ЛГБТ-сообщества. Накануне она выступила за полное равенство традиционных отношений с менее традиционными аналогами.

«Многие другие привычных права и возможности до сих пор недоступны для части общества. Непризнание или притеснение прав представителей ЛГБТ приводят также к тенизации проблем и ослаблению уровня общественного здоровья», — утверждает украинская американка.

Помимо геев и лесбиянок, есть у Супрун и другие любимчики. Один из них — одесский активист-убийца Сергей Стерненко. Ульяна открыто поддерживает бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) в Интернете и офлайн. Старается не пропускать судебные заседания по его делу. Теперь трудоустроена и девушка Сергея. Она назначена на должность пресс-секретаря Супрун. Кандидатура, безусловно, достойная.

Наталья, как и спутник ее жизни, — человек без профессии. Уже в студенческие годы что-то пошло не так. Девушка училась в одесской юридической академии, но в правовых науках оказалась не сильна. Дело шло к отчислению, когда у ректора вуза Сергея Кивалова зазвонил телефон.

«Наталья Усатенко, девушка (гражданская жена?) Сергея Стерненко, которая ныне стала пресс-секретарем Ульяны Супрун, учась на факультете журналистики ОНЮА Сергея Кивалова, завалила сессию, и ее было уже готовились отчислять. Тогда Сергею Васильевичу позвонили из СБУ и попросили проявить снисхождение к талантливой студентке. Пришлось проявить», — пишет журналист Юрий Ткачев со ссылкой на преподавателя НУ «ОЮА».

Зато в личной жизни все сложилось. Наталья связала судьбу с активистом-убийцей Сергеем Стерненко. Убийцы обычно сидят в тюрьме, но у Сергея другой путь. Вместо того, чтобы стать заключенным, молодой человек стремительно делает политическую карьеру.

Больше двух лет назад Стерненко зарезал человека и серьезно ранил еще одного мужчину, о чем без ложного стеснения рассказал на видео. «Стрим» с места преступления вела как раз Наталья Усатенко. Вид умирающего человека вдохновил ее на юмор. Так что последние минуты жизни жертва провела под остроты своих убийц.

Молодые люди вели речь о самообороне, но их собственные слова начисто опровергают эту версию. Оба утверждали, что Сергей преследовал своих жертв прежде, чем нанести смертельные ножевые ранения. Такие действия не могут расцениваться как необходимая оборона. Последняя имеет место, когда человеку грозит непосредственная опасность, и он действует соразмерно этой опасности. Дальнейшие экспертизы подтвердили версию об умышленном убийстве.

Несмотря на полную доказанность вины, дело продвигается тяжело. Покровители убийцы на Украине и в США делают все, чтобы молодой человек избежал наказания.

Генпрокурор Венедиктова изначально была настроена по-боевому, но потом как-то передумала. Сказала, что «уважает Стерненко за его деятельность». Не уточнив, о какой именно деятельности идет речь: убийствах, пытках, или торговле наркотиками?

«Это дело может стать толчком для массовых протестов как один из вариантов для того, чтобы раскачать общество», — опасается Венедиктова.

Все правильно, на то она и власть, чтобы прощать преступников и бояться.

Тем временем Стерненко открыто высмеивает жалкую и беспомощную правоохранительную систему Украины, публично рвет судебные решения и ходит, где ему вздумается, несмотря на всякие там меры пресечения. На сторону Сергея уже стала непотопляемая Юлия Тимошенко.

«Я считаю, что террор против патриотов недопустим. Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины. В то же время хочу высказаться против цинизма, который сегодня царит под лозунгами против политических репрессий», — заявила политик.

Ну да, негоже беспокоить «патриотов» по столь незначительным поводам как убийство человека и торговля наркотиками.

У Юлии Владимировны, конечно, свой резон.

После победы на выборах Зеленского и «Слуги народа» Тимошенко предлагала Зе-команде союз. Но победители решили, что обойдутся своими силами. Монокоалиция в парламенте — чем не повод для оптимизма?

Сегодня парламентское большинство «Слуг народа» существует лишь формально. Партия давно и безнадежно раскололась, общие голосования случаются лишь по большим праздникам. Зе-команда действует под диктовку США и националистов, а политика Зеленского по сути не отличается от политики Порошенко. Слоган Зеленского «Весна придет — сажать будем», вдохновивший украинского избирателя, остается лишь поводом для насмешек. Новые власти не способны довести до логического завершения хоть какое-то уголовное дело.

На днях главный из «не посаженных», экс-президент Украины Порошенко, попросил суд отпустить в туалет прокурора, поскольку тот обкакался (Петр Алексеевич сказал грубее). Что ж, физиология может брать свое в самые неподходящие моменты.

Но кажется, эта беда постигла всю команду Зеленского.

1 Организация запрещена на территории РФ.