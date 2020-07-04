МИД попросил не уведомивших о возвращении из-за границы россиян вернуть деньги

Москва, 4 июля. Министерство иностранных дел России обратилось к тысячам россиян, ранее застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса и вернувшихся в страну без уведомления, с просьбой вернуть излишне перечисленные им деньги. Соответствующие сообщения были отправлены в личные кабинеты граждан на портале «Госуслуг» и на их электронные почтовые адреса.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме <…>. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета», — говорится в уведомлениях дипведомства.

В Минкомсвязи РФ пояснили, что рассылка была специально организована по просьбе МИД на основе предоставленных им данных.

В связи с пандемией COVID-19 Россия в конце марта полностью прекратила международное авиасообщение. Исключение составили вывозные, почтовые и грузовые рейсы. Разрешенными также остались перегоны пустых самолетов и дозаправка иностранных бортов на территории РФ.

Вынужденное отсутствие перелетов поставило многих россиян, оставшихся за границей, в трудное положение. В связи с этим в начале апреля российский кабмин выделил Министерству иностранных дел РФ 500 миллионов рублей на оказание помощи гражданам.

Выплаты предназначены для россиян, которые находятся за рубежом с 1 января текущего года. В июне правительство выделило еще 536 миллионов рублей в качестве материальной помощи гражданам.