Глава Союза женщин России объяснила, почему пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»



Москва, 4 июля. Глава Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова заявила, что не расстроена комментариями, которые появились в Сети после ее слов о связи мороженого «Радуга» с гей-пропагандой, и объяснила, почему решила сказать президенту о возмутившем ее десерте.

По ее словам, ее отношение к этому вопросу отличается от мнения большинства интернет-пользователей.

«Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги», — пояснила она порталу «Подъем».

Сенатор подчеркнула, что выступает исключительно за традиционные ценности, но напомнила, что в России никто не нарушает права представителей сексуальных меньшинств.

Лахова отметила, что образ жизни ЛГБТ-сообщества можно «лоббировать» и через мороженое с радужным окрасом.

«У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее», — указала женщина.

Ранее сенатор сказала президенту РФ Владимиру Путину о том, что мороженое «Радуга» и рекламные щиты с подобной расцветкой могут оказать косвенное влияние на детей. Глава государства ответил, что контроль за гей-пропагандой необходимо выстраивать без агрессии.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов, которой принадлежит нашумевшее радужное мороженое, заявил, что их продукция не имеет никакого отношения к ЛГБТ, а фирма выступает за традиционные семейные отношения. По его словам, радуга — это солнце после дождя и символ радости.