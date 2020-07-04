Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Москва, 4 июля. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал сенсационную линию защиты актера в суде. Об этом он рассказал лично.

Защитник опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что планирует апеллировать в суде эпилептическими припадками своего подопечного. Он заявил, что эти данные — бред, и подчеркнул, что вообще не распространяется о том, как будет отстаивать интересы артиста. Адвокат настаивает, что ни одна из версий защиты, озвученная в прессе на данный момент, не соответствует действительности.

«Это все бред, конечно! Надо же такое придумать. Как они могут знать, как я буду работать? Я не рассказываю ничего, но это не значит, что я не работаю. В суде будет сенсация», — сообщил он в комментарии KP.Ru.

Пашаев также рассказал о здоровье Ефремова, у которого подтверждена астма.

«Ничего хорошего! Но, дай бог, все будет хорошо. Подождем: следствие закончится, и нам быстрее бы в суд пойти. Последний раз у него было плохо с сердцем, я объяснил: «При любом недомогании нельзя рисковать, надо вызывать врача. Это не является нарушением домашнего ареста. А он этого не делает, доктора не вызывает, отказывается от услуг врачей», — пояснил юрист.

По словам адвоката, следствие завершится уже в ближайшее время. После этого стороны ознакомятся с делом и состоится суд.

Линия защиты Пашаева остается неизвестной, однако ранее защитник намекнул, что в момент аварии Ефремов мог находиться в машине не один, хотя изначально версия о том, что в салоне были другие люди, не нашла подтверждения.

Адвокат подчеркнул, что виновных определят суд и следствие, но при этом заявил, что однозначным виновником ДТП является машина актера, которая точно стала участницей аварии, и «по ее вине погиб человек», передает телеканал «360».

За смертельное ДТП, устроенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. К делу актера приковано большое общественное внимание. Эксперты и простые наблюдатели сходятся во мнении, что артист виновен в аварии и смерти человека и должен понести строгое наказание.

Ранее известный интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что вина известного актера куда серьезнее, чем просто совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом.