Москва, 4 июля. Американские спецслужбы, в частности ЦРУ, организовали широкий наркотрафик в Среднюю Азию, Россию и дальше Европу, и это серьезная проблема, о которой необходимо говорить на каждом шагу. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Он прокомментировал заявление спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, который рассказал об участии американской разведки в наркотрафике. При этом Кабулов назвал действия Штатов «секретом Полишинеля».

Клинцевич согласился с высказыванием представителя МИД и отметил, что Центральное разведуправление США действительно весьма преуспело в вывозе наркотиков из Афганистана. По его словам, сегодня американские спецслужбы через наркобизнес проводят свои спецоперации, в том числе направленные на дестабилизацию обстановки, причем не только в Афганистане, но и в других, например, латиноамериканских странах. Все это делается через эмиссаров, поэтому уличить виновников возможности нет.

«Под каждым словом бывшего посла Кабулова подписываюсь, знаю его как абсолютно компетентного и серьезного специалиста. И он полностью подтверждает в том числе и наши выводы, которые мы не раз озвучивали через профильный комитет по обороне и безопасности», — сказал сенатор в комментарии для ИА «Политика сегодня».

По мнению Клинцевича, пресекать незаконную деятельность Вашингтона необходимо, но делать это нужно аккуратно. Поэтому решительные меры со стороны РФ, например, перехват доставляющей наркотики военно-транспортной авиации, в данном случае не подходят. Сенатор считает, что нужно постепенно разоблачать работу американских спецслужб.

Политик также добавил, что все обвинения американской разведки в адрес России, выдвинутые в нашумевшей публикации The New York Times, — это полная глупость. По словам сенатора, «Талибан»1 (радикальное движение, запрещено в РФ) был создан для борьбы против РФ, и еще советские военные в свое время уничтожили в Афганистане множество его представителей, чьи дети и внуки продолжают действовать сегодня. Клинцевич убежден, что потомки талибов ни за что не пошли бы на подобные контакты с РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.