Донбасс, 4 июля. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов. «Азов» набирает молодежь по всей стране. Украинские десантники готовятся к учениям. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки на территории ДНР зафиксировано 11 обстрелов со стороны ВСУ, в ЛНР — один. Во время единственного обстрела поселка Голубовское в ЛНР снарядами минометов повреждено два дома, осколочное ранение головы получила женщина 1967 года рождения.

В зону обстрелов на территории ДНР вошли города Горловка и Донецк, Широкая Балка, Зайцево, Каштановое, Васильевка и Минеральное. Украинские войска вели стрельбу из минометов разных калибров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Поврежден водовод в Горловке, а также Васильевская насосная станция.

Десантники ВСУ готовятся к командным учениям

Командование Воздушных сил ВСУ запланировало проведение в июле двусторонних учений подразделений командований «Восток» и «Центр». На мероприятие приглашены офицеры Воздушных сил США и НАТО. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, руководство украинских ВС посчитало наиболее зрелищной демонстрацию навыков пилотов и десантников-штурмовиков во время высадки десанта с предельно малых высот.

Личный состав армии активно готовится к учениям. Во время тренировок при спуске с вертолета сорвался с высоты и был травмирован один из сержантов, участвующих в подготовке. Командиры сержанта не смогли скрыть от общественности его травму, на место происшествия срочно прибыли представители военной службы правопорядка. Как оказалось, за последние шесть месяцев подобные травмы получили 19 украинских десантников. Накануне в Донецкой области был травмирован солдат ВСУ, который участвовал в безпарашютном десантировании.

Националисты «Азова» пополняют состав молодыми новобранцами

В оборонном ведомстве ДНР рассказали о том, что представители националистических группировок увеличили количество новобранцев в Нацгвардию Украины. В конце июня на территории киевской тренировочной базы полка «Азов» состоялся торжественный выпуск новых силовиков в количестве 40 человек. Украинская молодежь активно вовлекается в прохождение курсов тренировок, которые проводит батальон «Азов», впоследствии они направляются служить в зону конфликта.

«Азов» обкатывает юных боевиков в зоне ООС, после чего личный состав планируют привлекать для устройства акций устрашения политических противников действующей государственной власти. Наиболее масштабную агитацию среди молодого поколения «Азов» развернул в западных регионах Украины, рассчитывая на окончание очередного набора уже в августе.

СБУ заставляет пограничников устанавливать приложение «Действуй дома»

Источники из числа сотрудников Госпогранслужбы Украины сообщают, что СБУ под давлением заставляет пограничников устанавливать на личные гаджеты приложение «Действуй дома», сообщает Народная милиция ЛНР. Приложение помогает вести удаленное наблюдение за гражданами и полностью контролировать их передвижение.

Пограничников обязывают установить программу под предлогом возможности проведения мониторинга служебной деятельности лиц, занимающих официальные государственные должности. После установки приложения для СБУ появляется возможность прослушивать личные разговоры по телефону и управлять камерой смартфона для записи видео возможных незаконных действий собственника.