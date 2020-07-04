Сати Казанова рассекретила размер гонорара участников «Фабрики звезд»

Москва, 4 июля. Известная российская певица Сати Казанова рассказала о гонорарах, которые получали участники шоу «Фабрика звезд».

Казанова призналась, что до своей популярности жила очень бедно. Ей не хватало денег, чтобы оплатить съемное жилье. Но Сати повезло, что продюсер Игорь Матвиенко обратил на нее внимание.

«Мы получали сто долларов за концерт, но концертов было невероятно много», — написала звезда в Instagram.

Концертный тур «Фабрики звезд» длился полтора года. За это время девушке удалось улучшить свое материальное положение. Она регулярно помогала родителям.

Семья Сати Казановой купила сначала один дом, а потом приобрела недвижимость получше. Певица отметила, что «Фабрика» ей очень помогла, в то время она не была готова к сольной карьере.

При этом выступления в коллективе, по словам певицы, «стерли ее амбиции в пыль». Казанова честно призналась, что за проведенные в «Фабрике» семь лет часто доводила своих коллег. Она не могла контролировать свое поведение и «взрывалась», вела себя, «как королева».

Казанова поблагодарила провидение, которое ей помогло попасть в проект к Матвиенко. Она уверена, что все сложилось наилучшим образом.