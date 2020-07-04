Соловьев уверен, что версия об эпилепсии в суде уничтожила бы остатки репутации Ефремова

Москва, 4 июля. Версия защиты Михаила Ефремова о том, что в момент смертельного ДТП с актером случился эпилептический припадок, не выдерживает критики. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Газета «Известия» сообщила, что адвокат артиста намерен выстраивать в суде новую линию защиты, основанную на том, что Ефремов якобы страдает серьезным неврологическим заболеванием, и в момент аварии у него случился эпилептический припадок.

По мнению Соловьева, эта версия неправдоподобна.

«А как же тогда страдающий эпилепсией Ефремов сумел засунуть в себя столько алкоголя и наркотиков? Это что, лечение?» — задался вопросом телеведущий, давая комментарий «ПолитРоссии».

Он уверен, что подобные заявления адвокатов только навредят актеру, который итак навлек на себя волну справедливого гнева и всеобщего негодования.

«Они (защитники. — Прим. ФАН) могут придумывать еще много разнообразных версий, но пока все они, по-моему, окончательно уничтожают остатки репутации Ефремова», — сказал журналист.

Соловьев также напомнил, как ранее сам актер заявлял, что не будет пытаться уйти от ответственности, «и все время в тюрьму просился».

«Видно, протрезвел», — иронично заметил при этом ведущий.

Журналист резюмировал, что за свой поступок «убийца должен ответить по всей строгости закона».

В интервью телеканалу «360» адвокат Ефремова Эльман Пашаев уже опроверг сообщение о том, что планирует защищать артиста версией об эпилепсии. Он назвал эту информацию «глупостью». По словам юриста, тот, кто придумал такую линию защиты, обладает очень богатой фантазией.

Пашаев заявил, что ДТП с участием артиста — это уголовное дело, в котором «есть труп». Заранее рассказывать о том, как на самом деле будет отстаивать интересы своего подопечного, он не стал.

Работа Пашаева вызывает вопросы у многих наблюдателей за делом Ефремова. Тактике VIP-адвоката ранее удивлялась дочь актера Анна Мария, а также телеведущая Ксения Собчак.