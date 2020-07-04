В Крыму отреагировали на отказ Турции признать российский статус полуострова

Симферополь, 4 июля. Анкара не способна адекватно оценивать обстановку в мире, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Так он прокомментировал недавнее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу об отказе признать российский статус Крыма.

По мнению политика, Чавушоглу, который высказался в поддержку территориальной целостности Украины, чересчур сильно переигрывает.

«Хочу напомнить, что его должность назначается избираемым президентом. И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома и надолго», — заявил Умеров.

Глава автономии напомнил о том, что экономика Турции довольно ощутимо зависит от российского рынка сельхозпродукции, энергетики и туристического потока. Умеров считает, что отказ признавать российский статус Крыма может нанести значительный урон экономике Турции.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь пообещал гражданам «вернуть» полуостров и его население под контроль Киева, не уточнив при этом, как планирует это делать. Глава Украины уже долгое время рассуждает о возможном возвращении полуострова в состав страны, поскольку в Киеве его по-прежнему считают частью государства.

Однако с 2014 года регион официально является российским. Процедура воссоединения Крыма с РФ в 2014 году прошла в соответствии со всеми нормами международного права. За возвращение в Россию проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

Российские политики неоднократно призывали руководство Украины отказаться от любых планов на полуостров, подчеркивая, что больше никакого отношения к нему она не имеет. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.