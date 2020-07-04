Вирусолог объяснил, почему возможна вторая волна коронавируса

Москва, 4 июля. Осенью заболеваемость COVID-19 может увеличиться, поскольку вирус никуда не денется, так как вынужденное открытие границ будет способствовать его распространению. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Эксперт напомнил, что логика в ситуации с вирусом действует простая: чтобы остановить его распространение, нужно посадить людей по домам, причем одновременно во всех странах, и строго за ними следить. В этом случае решится проблема с инфекцией, но возникнет другая — с экономикой.

«Поэтому вопрос борьбы с эпидемией всегда учитывает разные факторы. Медицинский фактор важен, но не менее важен и экономический фактор. Если полностью развалим экономику в ходе пандемии, то как мы будем жить? Посыпался бизнес, особенно мелкий и средний. А это значит, что люди не смогут прокормить себя… В таких сложных ситуациях, как мировая пандемия, не все сводится к медицине», — отметил вирусолог в интервью KP.Ru.

Поэтому, несмотря на вспышки заболеваемости, которые по-прежнему могут наблюдаться в отдельных странах, постепенно открываются границы, допускаются перемещения людей. Это означает, что вирус не уйдет, и вторая волна не исключается.

«Вирус же никуда не исчезает. Если вирус есть в стране, то, переезжая с места на место, люди его переносят. В каких-то местах противоэпидемические меры не соблюдаются, и там возникает возможность заражения. При таком распространении пандемии, как сейчас, остановить заражение полностью — слишком трудная задача», — пояснил профессор.

По словам Альштейна, к ослаблению вируса не может привести даже жара. Она может лишь повлиять на людей, которые могут им заразиться.

«Летом люди меньше заражаются, потому что больше времени проводят на открытом воздухе, где есть пространство для того, чтобы побыть в отдалении друг от друга. К тому же во время теплого сезона улучшается иммунитет, мы в принципе реже болеем простудными заболеваниями», — рассказал он.

Общее число зараженных коронавирусом в мире, по последним данным, составило 11 233 247 человек. Скончались 529 814 пациентов с COVID-19, выздоровели — 6 357 028.

Что касается данных по РФ, то в стране зарегистрировано 674 515 случаев новой коронавирусной инфекции. Умерло 10 027 человек, выздоровело — 446 879.