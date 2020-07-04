Корнилов объяснил реакцию Зеленского на требование России принять особый статус Донбасса

России на следующей встрече по Донбассу следует потребовать публичных ответов от Киева из-за ситуации вокруг особого статуса региона. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Требование Москвы

Никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, включая принятие закона об особом статусе Донбасса. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом украинский лидер ответил на требования Москвы предоставить проект по особому статусу Донбасса до 6 июля.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это уже международная риторика», — заявил Зеленский.

При этом Владимир Зеленский отказался давать оценку встрече советников лидеров государств «нормандской четверки», которая прошла накануне в Берлине.

«Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с [помощником президента Украины Андреем] Ермаком мы только сегодня прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали этот вопрос», — добавил глава государства.

В свою очередь Дмитрий Козак заявил, что никакого прорыва на переговорах так и не произошло.

Призвать Украину к ответу

Владимир Корнилов заметил, что Украина постоянно призывает мир к санкциям против России за то, что та якобы «не выполняет Минские соглашения». Но почему-то полагает, что никто не вправе требовать от Украины выполнить эти же соглашения.

«Я бы на месте переговорщиков в минской группе каждое заседание начинал бы с разбора подобных заявлений украинской стороны и требовал бы публичных ответов. С тем, чтобы тыкать западных «санкционеров» в эти факты, как нашкодивших котят», — пояснил Владимир Корнилов.

Отвечая на вопрос, когда Киев закрепит особый статус Донбасса, Корнилов предположил, что только новый «котел» подтолкнет Киев к каким-либо действиям. Или же более решительные действия России.

«Вот я, например, не знаю, что мешало сейчас провести общероссийское голосование на территории ДНР и ЛНР. В Приднестровье ведь провели, хотя это тоже пока еще не признанная Россией республика. Мне кажется, сам факт такого голосования в Донбассе заставил бы Киев задуматься о том, не поздно ли вообще ему заикаться об «особом статусе», — заключил Владимир Корнилов.

Украина больше не интересует США

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев считает, что Зеленский не впервые озвучивает позицию страны о том, что Минские соглашения не отвечают интересам Украины, как и особый статус Донбасса. Он ссылается на провальные решения предыдущей администрации, которые он не стремится исполнять.

«Еще на встрече глав государств «нормандской четверки» в Париже украинский президент заявлял, что любой компромисс по Донбассу должен отвечать интересам Киева. После подобной позиции стало ясно, что администрация Зеленского постарается заморозить тему Донбасса, чтобы у новых властей появились возможности решать другие проблемы — в первую очередь, вопросы с получением финансовой поддержки и кредитов из-за рубежа», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, международная обстановка, связанная с коронавирусом и конфликтом между Европой и США, оказывает воздействие и на переговоры сторон по Донбассу. Украинские проблемы не выглядят первичными не только для стран «нормандской четверки», но и для тех же американцев, которые поддерживали курс Киева на эскалацию конфликта.

«Важнейшее слово все-таки остается за Берлином, где канцлер ФРГ Ангела Меркель вступила в наиболее горячую стадию в отношениях с Вашингтоном. Можно сказать, что для немецкого лидера тема Донбасса также на данный момент не является первичной. У Германии с Россией идет работа по реализации «Северного потока — 2», поэтому Берлин будет настаивать на выполнении именно Минских соглашений. В таком случае требования России о принятии особого статуса Донбасса выглядят абсолютно допустимыми на языке международных отношений», — добавил Евгений Валяев.

По мнению политолога, слова Владимира Зеленского скорее направлены на внутреннюю аудиторию. Он не хочет выглядеть президентом, которому открыто из-за рубежа диктуют, что необходимо делать.

«Тем более если речь идет о России. Рейтинг нового украинского президента ожидаемо снижается, это будет провоцировать его на более резкие заявления по теме Крыма и Донбасса. Минские соглашения находятся в тупике, из которого пока не видно выхода», — заключил Евгений Валяев.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.