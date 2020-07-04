Врач назвала самый полезный для сердца витамин

Москва, 4 июля. Кардиолог Ирина Мурадян рассказала, какой витамин нужно употреблять для здоровья сердца и сосудов. По ее словам, нашему главному «мотору» необходим витамин D.

Как написала врач в Instagram, с 2007 по 2013 годы ученые провели исследования среди пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что большинству людей со слабым сердцем не хватало витамина D.

Низкая концентрация этого витамина в организме человека может привести к артериальной гипертензии. За консультацией Мурадян посоветовала обращаться к врачам.

Она считает, что дозировку препаратов, содержащих витамин D, должен рассчитывать врач. Нельзя принимать его, прочитав о дозировке в Интернете, или по совету блогеров.

Кардиолог добавила, что не только витамины оказывают положительное влияние на сердце. Необходимо отказаться от жирной пищи, регулярно заниматься спортом и правильно питаться.

В ежедневном рационе должны быть овощи и фрукты. Поэтому нельзя отказываться от сезонных продуктов — помидоров, болгарского перца, цуккини. Свежие овощи — залог здоровья и долголетия.