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Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

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Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТПМосква, 4 июля. Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году. Снимок появился в ее Instagram. 

Соколова выложила снимок, на котором исполнительница стоит на открытом теннисном корте с неким мужчиной. Фото осталось без подписи, поэтому его личность неизвестна, но, вероятнее всего, это тренер. 

Артистка на фото выглядит, как прежде, — улыбается и сама держит довольно габаритный спортивный инвентарь.

 

 

Подписчики оценили внешний вид певицы и пожелали ей здоровья. 

«В здоровом теле — здоровый дух», — напомнила _mari_ivanova__.

«Такая лапушка. Будь здорова и счастлива, Мариша», — пожелала musaeva_sofiya. 

«Марина такая красивая», — прокомментировал lunin24021988.

«Маргарита, спасибо вам большое, что делитесь с нами новыми фото», — поблагодарила yurchenkolisichka.

В марте МакSим выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Соколова сообщала, что ее подопечная продолжит восстанавливаться амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать. После трагедии в беседе с телеканалом «360» женщина рассказывала, что артистку мучали головные боли и проблемы с ногами.

Позднее продюсер звезды в интервью Пятому каналу сообщила, как певица проводит время без сцены. Она отмечала, что восстановление артистки прошло благополучно, и сейчас МакSим пользуется возможностью жить жизнью обычного человека, которой зачастую лишены артисты. Соколова выразила надежду, что после пандемии певица сможет вернуться в студию и начать работу над новым альбомом.

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Источник: Instagram
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