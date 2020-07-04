В Сети захотели спасти сына Рудковской после ее нового видео семейных танцев

Москва, 4 июля. Интернет-пользователи захотели спасти сына Яны Рудковской от собственной матери. Продюсер опубликовала в Instagram новое видео семейных танцев, и многим показалось, что мальчик против своего желания участвует в подобных съемках.

В очередном ролике Рудковская, ее супруг фигурист Евгений Плющенко и их сын Гном Гномыч (он же — Саша) спели по ролям фрагмент песни «Не пара» дуэта Потапа и Насти.

«Аааа!!!!!! Тру-ла -ла, сейчас вам будет тут», — процитировала хит Рудковская в Сети.

Под веселую и ритмичную композицию с удовольствием двигалась продюсер, свою небольшую роль в видео артистично исполнил спортсмен, однако наследник пары танцевал будто из-под палки. На лице Саши улыбка появилась лишь раз. Это натолкнуло многих пользователей на мысль, что мальчика заставляют сниматься.

Многие также написали, что Рудковская не имеет ни малейших склонностей к хореографии, и посоветовали ей вообще прекратить записывать подобные видео, даже если «бедный» наследник в них участвовать не будет.