В Сети захотели спасти сына Рудковской после ее нового видео семейных танцев

Москва, 4 июля. Интернет-пользователи захотели спасти сына Яны Рудковской от собственной матери. Продюсер опубликовала в Instagram новое видео семейных танцев, и многим показалось, что мальчик против своего желания участвует в подобных съемках.
В очередном ролике Рудковская, ее супруг фигурист Евгений Плющенко и их сын Гном Гномыч (он же — Саша) спели по ролям фрагмент песни «Не пара» дуэта Потапа и Насти.
«Аааа!!!!!! Тру-ла -ла, сейчас вам будет тут», — процитировала хит Рудковская в Сети.
Под веселую и ритмичную композицию с удовольствием двигалась продюсер, свою небольшую роль в видео артистично исполнил спортсмен, однако наследник пары танцевал будто из-под палки. На лице Саши улыбка появилась лишь раз. Это натолкнуло многих пользователей на мысль, что мальчика заставляют сниматься.
Многие также написали, что Рудковская не имеет ни малейших склонностей к хореографии, и посоветовали ей вообще прекратить записывать подобные видео, даже если «бедный» наследник в них участвовать не будет.
«Самим-то не надоело позориться?» — прокомментировал vladislav230678.
«Господи, Яна, научитесь наконец-то двигаться. Как робот двигаетесь. Вы же женщина», — отметила oksanamorozova6364.
«Кошмар какой-то», — высказалась olgasokolova265.
«Гном Гномычу уже надоело, что его заставляют все делать из-под палки. Он взялся за лопату уже. Тайное желание ударить», — решил evgeni868686.
«Свободу Гном Гномычу», — призвала alabai_vvv.
«Яна, пора время знать. Перебор, уйдите, оставьте ребенка в покое», — попросила nepopvalia.
«А где друзья Саши? Игры, ссоры, драки», — задалась вопросом li_udmila9812.
«Бедный мальчик», — констатировал tessguas.
«Бедный Гном Гномыч, столько несчастья в его глазах», — разделил мнение предыдущего комментатора alabai_vvv.