Бородина рассказала, как дочь испортила ей романтическую ночь с мужем

Москва, 4 июля. Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как дочь испортила ей ночь с мужем в отеле. История об измененных романтических планах появилась в Instagram звезды.

Бородина поделилась, что на выходных планировала уединиться с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым, в отеле по случаю годовщины свадьбы. Однако ее замысел потерпел фиаско, причем двойную оплошность допустила сама телеведущая.

Сначала Бородина проболталась мужу о том, что забронировала номер, хотя собиралась сделать ему сюрприз. Дело в том, что она пропросила Омарова при выходе из дома захватить с собой вещи, и он обо всем догадался. Ведущей пришлось признать, что супруг прав, и она подтвердила его предположения, однако их разговор услышала их маленькая дочь Теона.

Девочка выхватила из диалога слово «отель» и, обрадовавшись внезапной поездке, заявила, что идет собирать вещи.

«Вот так мы тут оказались втроем. Придется всю ночь смотреть мультики и есть конфеты. Все, как мы мечтали», — иронично написала телеведущая.

Подписчики посочувствовали оставшейся без романтической ночи ведущей и посоветовали в следующий раз договариваться с супругом о подобных планах наедине.

«Типичный семейный романтик получился», — посмеялась fotya_bloger. «На ушко надо мужу такие вещи говорить, у нас тоже дети везде и всюду с нами. С удовольствием слежу за вашей парочкой, вы такие классные, с годовщиной», — призналась natalia_ditalia. «Теона своего не упустит», — отметила _sushkova_v.t.

Бородина вышла замуж за Омарова в 2015 году. Отношения пары складывались непросто: влюбленные расходились и снова сходились, официально объявляли о разводе, публиковали фотографии своих новых пассий и даже делили имущество. Однако в итоге остались вместе.

Телеведущая говорит, что теперь в семье царит идиллия. Пара отметила пятую годовщину со дня свадьбы.