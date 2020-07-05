Полуобнаженная модель из РФ покорила иностранцев фото с платком

Москва, 4 июля. Российская модель, популярный блогер в Instagram под ником Evgeniya Lvovna восхитила иностранцев новой фотографией с косынкой. Полуобнаженная инстадива показала необычный способ использования косынки.

Девушка опубликовала в своем профиле фотографию, на которой она позирует на балконе в спортивных штанах. Львовна решила ошеломить многомиллионную армию фанатов необычным верхом к своим штанам — девушка взяла нежно-розовый платок с орнаментом и повязала его на грудь. Так, модель с помощью косынки показала декольте и подчеркнула свою осиную талию.

Образ русской красавицы привлек внимание интернет-портала Inquisitr, который посвятил фитнес-модели из России большую публикацию.

Поклонники пришли в восторг от публикации и отметили не только образ инстадивы, но и ее «убийственный» взгляд. Сама же девушка очень просто подписала фотографии, пообещав поклонникам, что теперь вместо рубашки она будет носить их банданы.

«Какой милый топ»; «У вас потрясающая улыбка»; «Какая же чудесная улыбка»; «Вы королева»; «Убийственный взгляд»; «Какая вы красивая», — пишут поклонники девушки в ее аккаунте.

За сутки публикация набрала порядка 50 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Модель регулярно публикуют в своих социальных сетях фотографии, на которых она показывает свою идеальную фигуру. Ее точеное тело — явно результат тренировок, о которых она рассказывает в своем профиле.