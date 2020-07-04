Стали известны три знака зодиака, которым Ванга напророчила тяжелую судьбу

Москва, 4 июля. Известная болгарская предсказательница Ванга назвала три знака зодиака, которым уготована сложная судьба.

Нелегкий путь Ванга напророчила Весам. Эти люди очень зависимы от мнения окружающих, они часто подчиняются воле близких и друзей. На них также влияют слова начальства.

Чтобы взять свою жизнь под контроль, Весам нужно научиться принимать решения самостоятельно. Они должны прислушиваться только к себе.

Тяжело живется Близнецам из-за многочисленных комплексов. Они вынуждены постоянно доказывать, что лучше других. Им просто необходимо принять свои недостатки и двигаться дальше.

По словам Ванги, сложная судьба у Раков — люди этого знака склонны к депрессии. Они могут расстраиваться по мелочам. Только верный друг поможет им справляться с трудностями. Раки нуждаются в постоянном одобрении и поддержке.

Напомним, что Ванга скончалась в Болгарии в 1996 году. После смерти ее имя обросло легендами и в СМИ часто появляются «пророчества» загадочного экстрасенса.

Ранее астрологи составили список знаков зодиака, которым помогает карма предков. Везучими оказались Скорпионы, Козероги и Водолеи.