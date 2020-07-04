Психолог прокомментировала странную тактику защиты в деле Ефремова

Москва, 4 июля. Физиогномист Светлана Филатова прокомментировала стратегию защиты актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в Москве.

Недавняя перемена в позиции актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в Москве, вину за которое он ранее публично признал, грозит ужесточением вердикта суда из-за отказа сотрудничать со следствием. Подобное положение дел в интервью НСН прокомментировала психолог, а также физиогномист Светлана Филатова.

Источником было отмечено, что ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил СМИ о том, что слова его подзащитного о готовности возместить ущерб родственникам погибшего были восприняты неверно. При этом им утверждается, что Ефремов изначально «имел в виду не «возместить», а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина». Филатова на этом фоне указала на необходимость оказания Ефремову психологической помощи.

«Помните то обращение к потерпевшим, к людям вообще, которое он записал. Там он был очень потерян, растерян, у него было просто ужасное состояние», — отметила Филатова, указывая на жесточайшую депрессию актера.

Одновременно с этим ею было обращено внимание на то, что нынешняя странная тактика защиты в деле Ефремова фактически способна привести к увеличению срока его заключения из-за отказа от прежнего раскаяния и сотрудничества со следствием. В этом контексте экспертом был раскрыт «элемент игры» стороны защиты, в результате которой предпринимается попытка апеллировать к невменяемости подсудимого:

«Мне кажется, это с подачи адвоката, что Ефремова так бросает из стороны в сторону. Не может просто так он заявить такие вещи. Это какая-то невменяемость. Может, они на невменяемость давят? Идет явная игра».

Ранее сообщалось о намерении адвоката Ефремова выстраивать защиту актера с помощью версии об эпилепсии.