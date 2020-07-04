Эксперт назвал причину, по которой число заболеваний коронавирусом в США неуклонно растет

В Соединенных Штатах невозможно принять эффективные меры для борьбы с эпидемией коронавируса, в стране отсутствует системная работа по борьбе с заболеванием. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Андрей Иванов.

Вторая волна

В Соединенных Штатах число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки снова превысило предыдущий рекорд. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Сообщается, за сутки в стране было зафиксировано 57 497 случаев заражения новым типом коронавируса. При этом за последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз.

Ранее самое больше количество случаев заболевания было зафиксировано 2 июля — более 55 тысяч. За день до этого сообщалось о 50 тысячах новых случаев. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Калифорнии, Техасе, Джорджии, Флориде и Аризоне.

Из-за роста числа новых случаев заражения почти в 40 штатах празднование Дня независимости в США было частично отменено либо скорректировано с целью прекратить распространение вируса.

Карантин невозможен

Как отметил Андрей Иванов, пандемия коронавируса обнажила слабые и сильные стороны той или иной социальной организации. США считаются самой сильной державой мира. Там есть высокие технологии, а страховая медицина находится на высоком уровне. Но в период эпидемии обнажились серьезные внутренние противоречия. Американское общество расколото, там происходит колоссальное социальное и экономическое расслоение.

«Простые американцы понимают, что у них фактически нет никаких перспектив в жизни, а так называемая «американская мечта» — это не более чем абстракция, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни. О чем говорит рост числа заболевших коронавирусом в США? Только о том, что в стране невозможно принять эффективные меры для борьбы с эпидемией. Там вроде и объявляли карантин, но нет системной работы по борьбе с заболеванием. Да и экономика устроена так, что нормальный карантин ввести невозможно», — пояснил Андрей Иванов.

Если остановить предприятия, как того требуют эпидемиологические правила, то число самоубийств будет больше, чем число умерших от коронавируса. Американцы просто не переживут, если лишатся доходов. Государство фактически не оказывает никакой ощутимой поддержки, людям приходится рассчитывать только на себя, уверен политолог.

«Несмотря на эпидемию, они вынуждены делать вид, будто ничего не происходит. Ситуация усугубляется тем, что главный геополитический соперник США — Китай — показал высокую эффективность своей экономики и социальной организации. Китай на фоне кризиса на Западе становится примером для его жителей. Как справиться с образом этой возникшей альтернативы социальной организации, в Штатах абсолютно не ведают. И получается, что дальше ситуация развивается по принципу «будь что будет», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, экономика США старается продолжить работать в прежнем ритме, количество заболевших коронавирусом неуклонно растет, а все большее число простых американцев понимают, что в нынешней системе у них нет будущего.