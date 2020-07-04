Немецкий эпидемиолог предупредил о долгосрочном влиянии коронавируса на организм

Москва, 4 июля. Профессор Гарвардского университета Тобиас Курт предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для здоровья человека.

По его словам, часть пациентов не испытывает никаких симптомов коронавируса, у других могут возникнуть проблемы со здоровьем, в частности, с легкими. Некоторые люди, которые уже перенесли вирус, испытывают сложности при занятии спортом даже спустя несколько месяцев после выздоровления, поскольку у них наблюдаются слабость и сложности с дыханием.

Эксперт отметил, что вирус еще не так хорошо изучен, чтобы точно сказать, могут ли эти осложнения перейти в хроническую форму или исчезнуть со временем. Если же выяснится, что инфекция способна вызывать хронические последствия, то медикам придется работать над средством, которое снизит опасность симптомов.

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем», — сказал немецкий эпидемиолог в интервью РБК.

Пандемия коронавируса, который пришел из китайского города Ухань, охватила практически весь мир. Сейчас врачи борются не только за жизнь пациентов, но создание эффективного средства против опасного заболевания.