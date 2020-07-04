«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на российских трассах

Москва, 4 июля. «Автодор» планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час. Об этом сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Он напомнил, что сегодня по трассе М-11 допускается проезд со скоростью 130 километров в час, а с учетом нештрафуемого порога в 20 километров в час получается скорость в 150.

«Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», — заявил председатель правления «Автодора» журналистам.

Петушенко также подтвердил планы повысить скоростной лимит до 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. Однако это будет происходить поэтапно, поскольку магистраль открывается по частям, и резко вводить на ней большую скорость может быть опасно.

Сначала на обходе Лосево и Павловска будет действовать ограничение в 110 километров в час, позднее, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит увеличат до 130 километров в час, а затем — до максимальных 150, как и на других отрезках платной трассы М-4 «Дон».

В конце июня планы по ЦКАД подтвердил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. Он говорил, что ведомство планирует принять решение об увеличении скоростного лимита в течение года.

Центральная кольцевая автомобильная дорога предназначена для разгрузки МКАДа и дорог Подмосковья от пробок. В минувший понедельник, 29 июня, неподалеку от Звенигорода открыли новый участок ЦКАД протяженностью 23 километра. Четырехполосная дорога должна разгрузить «Малую бетонку» и отвести транзитный транспорт от городов области, утоняет телеканал «360».