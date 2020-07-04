Поклонники раскритиковали мужа Орбакайте за «женскую футболку» на отдыхе в США

Москва, 4 июля. Известная российская певица Кристина Орбакайте поделилась снимком с отдыха в Майами, где она отдыхает с мужем и дочерью.

Дочь Аллы Пугачевой наслаждается временем, которое она проводит с семьей. Изоляция из-за коронавируса у нее плавно перешла в отпуск.

На опубликованном фото Орбакайте стоит с цветами рядом с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Певицу одарили комплиментами, назвав «красавицей и умницей», «маминой дочкой». А вот ее супруга раскритиковали.

Одной подписчице не понравилась футболка Земцова. Она считает, что полосатая расцветка, горловина-лодочка выглядят очень женственными.

«Мужу нельзя было купить мужскую футболку? Женскую надел — обеднели богачи», — написала пользовательница.

Другие пользователи уверены, что Кристина нашла свое счастье. Они пожелали ее семье оставаться такой же счастливой.

У 49-летней певицы трое детей: старший сын Никита от музыканта Владимира Преснякова, средний сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и дочь Клавдия от Земцова.