Адвокат Ефремова планирует защищать актера с помощью версии об эпилепсии

Москва, 4 июля. Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова намерен использовать эпилепсию артиста в выстраивании линии защиты в деле о смертельном ДТП в центре Москвы.

Как стало известно «Пятому каналу», защита 56-летнего артиста намерена заявить, что у звезды сцены и кино случился припадок непосредственно перед аварией.

Накануне российский артист заявил о непризнании вины в смертельной аварии, которая произошла в начале июня в центре Москвы, указал РИАМО. Это заявление подняло много шуму в социальных сетях, и многие знаменитости отреагировали на такой поворот в деле артиста. Журналистка Ксения Собчак, ссылаясь на информированный источник, сообщила, что адвокат Ефремова намерен выстраивать линию защиты на том, что ни одна камера не зафиксировала артиста за рулем в момент ДТП, и таким образом обвинению придется доказать, что именно актер управлял машиной в тот момент.

Юрист Тимур Маршани убежден, что позиция непризнания вины лишь усугубит ситуацию для Ефремова. По его словам, «это повлечет назначение более сурового приговора, назначение реального срока наказания — лишения свободы до 12 лет при отсутствии признания вины и активного содействия раскрытию преступления».

В результате автомобильной аварии погиб Сергей Захаров, указала Deita.ru. Семья погибшего требует справедливого наказания для заслуженного артиста. Солидарны с родственниками жертвы аварии многие эксперты, в частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен «должен сидеть в тюрьме, потому что он убийца».