Киев, 4 июля. Нынешние проблемы с украинским суррогатным материнством заставляют страдать жителей Старого Света из-за невозможности цивилизованно пользоваться услугами украинок. На данное положение дел обратили внимание в материале информационного портала «Украина.ру», где со ссылкой на издание Le Monde была рассказана история французских супругов, отчаявшихся завести детей.

В иностранном СМИ на примере «душераздирающей истории семьи Кристофа и Сони из Тулузы, которые воспользовались услугой суррогатного материнства на Украине», указали на недостаточность правового урегулирования этого украинского бизнеса, принимающего «полукриминальный» характер. Источником отмечается, что «украинское суррогатное материнство так поразило западных журналистов, что теперь это любимый сюжет, обеспечивающий кликабельность».

Изначально французская семья обратилась в компанию BioTexCom, возглавляемую Альбертом Точиловским, который до этого занимался ночными клубами в Молдавии и был замешан уклонении от уплаты налогов, а также контрабанде людей. Однако и в украинской деятельности этого предпринимателя возникли «суррогатные» проблемы, которые заставили Европу страдать.

Передав свои замороженные половые клетки в 2019 году, из-за пандемии коронавируса французам в итоге пришлось самим ехать на Украину, чтобы забрать своего ребенка. До этого «суррогатная мать ждала близнецов, но после 4,5 месяца беременность пришлось прервать по соображениям «здоровья суррогатной матери», которая получила за свои услуги 15 тысяч евро.

«Организованная украинским агентством авантюра достойна фильма о Бонде», — отмечается в Le Monde.

В итоге гражданам Франции за две тысячи евро организовали доставку из Руасси в Минск, с пешим пересечением белорусско-украинской границы и поездкой на машине в Киев. Однако на этом их страдания не окончились — «после обязательного двухнедельного карантина» их приняли в клинике и «предложили заснять воссоединение с сыном и сказать несколько теплых слов об учреждении за две тысячи евро», что вызвало возмущение французской четы:

«Кристоф и Соня с отвращением отказались. Теперь ребенок у них дома в Тулузе. Но, как говорится, осадок остался».

Ранее на Украине был взорван офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», расположенный в городе Полтава.