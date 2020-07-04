Россияне раскритиковали блогершу-вдову Диденко, закрутившую роман с молодым актером

Москва, 4 июля. «Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко была на отдыхе с новым мужчиной. Она даже познакомила нового возлюбленного с детьми.

Как выяснили СМИ, ее новым избранником оказался 22-летний актер Владислав Черных. Она опубликовала фото из санатория в Московской области. Диденко позировала на фото с двумя детьми.

Блогер надела красный купальник, чтобы подчеркнуть красоту груди после пластической операции. Она подписала снимок, что просто хочет быть счастливой.

Девушка пока не прокомментировала свои отношения с Черных. Пользователи возмутились, что Диденко «недолго вдовствовала» после гибели мужа Валентина в феврале этого года.

Отношения с 22-летним актером, который ее младше на 7 лет, показались многим преждевременными. При этом подписчики отметили, что Диденко отлично выглядит. Они похвалили ее новую грудь.

«А не рано ли с мужчиной?», «Сами выбрали себе такой тернистый путь, теперь чего жаловаться?», «Видимо многим нужно, чтобы вы страдали и рыдали», «Просто позор, мужа похоронила, а на следующий день в салоне ресницы делала и на «Пусть говорят» поехала», — отреагировали подписчики.

Ранее сообщалось, что психиатр усомнился в душевном здоровье Диденко после видео о «проводах старой груди».