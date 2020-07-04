Винокур рассказал о состоянии госпитализированного в Москве Хазанова

Москва, 4 июля. Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии своего коллеги и друга Геннадия Хазанова, который накануне попал в больницу в Москве. По его словам, у Хазанова были боли в сердце.

Винокур отметил, что у него нет точной информации о здоровье Хазанова, но сейчас повода для беспокойства нет.

«Были боли в сердце, но все оказалось не так серьезно, как кто-то думал. Сейчас он готовится ехать домой», — добавил юморист, его слова приводит InfoReactor.

3 июля стало известно, кто актер театра и кино Геннадий Хазанов был госпитализирован. По некоторой информации, у него появились проблемы с сердцем.

Он находился в кардиологическом отделении, ему поставили диагноз «нестабильная стенокардия». Поклонники Хазанова опасались, что он заразился коронавирусом. Однако позже эту информацию опроверг Владимир Винокур.

Зимой Хазанову исполнилось 74 года, он часто появляется в юмористических шоу на российском телевидении.

Коронным номером Хазанова стала пародия на попугая. Юморист рассказал о трудностях жизни говорящей 300-летней птицы и о том, как удержаться и не сболтнуть лишнего, когда очень хочется.