Зеленский отреагировал на требование Москвы о принятии особого статуса Донбасса

Киев, 4 июля. Никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, включая принятие закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Таким образом он ответил на требования Москвы предоставить проект по особому статусу региона до понедельника.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — сказал он дерзко на брифинге в городе Южное Одесской области.

Комментировать встречу советников лидеров государств «нормандской четверки» в Берлине Зеленский отказался, заявив, что давать ей полную оценку пока не готов.

«Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином [Андреем] Ермаком (помощник президента Украины. — Прим.ФАН) мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос», — добавил глава государства.

Иную оценку берлинским переговорам советников дал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В отличие от Зеленского, считающего обсуждение неплохим, он заявил, что говорить о прорыве на переговорах не приходится. По его словам, разговор был сложным, и Киев вновь представил самые разные интерпретации комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе и толкования Минских соглашений. Договориться по вопросу предоставления Донбассу особого статуса не удалось.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой еще в 2014 году, однако по-прежнему не введен в действие. В конце прошлого года украинский парламент продлил его до конца 2020 года. Согласно документу, особый статус для региона начнет работать после выполнения ряда условий.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. Шесть лет назад киевские власти начали военную операцию против республик Донбасса ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в том числе в «нормандском».