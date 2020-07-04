НАТО обеспокоена — Россия неожиданно «приняла участие» в морских учениях альянса

Собрав значительную группировку надводных сил в исландском порту Рейкьявик, военно-морские силы ряда стран, входящих в Североатлантический военный альянс, с 29 июня приступили к ежегодно проводимым учениям по противолодочной борьбе Dynamic Mongoose. Цель учений раскрыл командующий подводными силами НАТО контр-адмирал Эндрю Берчер, который заявил, что «Dynamic Mongoose остаются одними из самых сложных учений и прекрасной возможностью для военно-морских сил стран НАТО практиковать и оценивать свои навыки ведения надводной и противолодочной войны в сложных условиях Северной Атлантики».

При этом натовцы совершенно не стесняются называть конкретный военно-морской флот, против которого проводятся эти учения. Франк Бакке Йенсен, министр военного ведомства Норвегии, рассказал о важности обеспечения свободы судоходства, чтобы (как неожиданно!) «во время военного конфликта с Россией морские коммуникации через Атлантику оставались открытыми для развертывания американских войск для защиты своих европейских союзников».

Так что же они там затеяли попрактиковать и оценить? Вероятно, речь может идти об отработке оперативной совместимости действий многонациональных противолодочных сил во время поиска и уничтожения подводных лодок, как уже было отмечено выше, ВМФ России. В этом учебном поединке роль российских субмарин играют подводные лодки Франции, Германии, Норвегии, Британии, и, конечно же, США. Причем британцы и американцы выставили атомоходы Trenchant и Indiana, которые более всего соответствуют облику российских подводников.

Все субмарины отрабатывают методику ведения подводной войны против друг друга. Надводный флот, из которого образована поисково-ударная группа, представлен американским эсминцем Roosevelt, британскими фрегатами Kent и Westminster, канадским фрегатом Frederiction и норвежским фрегатом Otto Sverdrup. С воздуха поддержку будут оказывать вертолеты палубной авиации и противолодочные самолеты P-8A Poseidon.

Вся эта военно-морская братия будет действовать в северо-восточной части Атлантического океана между Исландией и Великобританией — в районе, через который, по мнению военно-морского командования НАТО, происходит развертывание российских атомных подводных лодок в Атлантический океан.

Оценочно, во время учений этот «коридор» будет перекрываться противолодочными рубежами системы ADS, приходящей на смену ранее здесь установленной гидрофонной сети SOSUS. Возможности новой противолодочной системы по обнаружению подводных лодок, в сравнении с SOSUS, несоразмерно выросли и без активного противодействия могут гарантированно сорвать выполнение боевой задачи российскими подводниками.

«Активно противодействовать» командование ВМФ России решило, по всей видимости, с самого начала этих учений, так как только морские маневры вошли в начальную фазу, в этот район немедленно вылетело сразу три дальних противолодочных и разведывательных самолета Ту-142 авиации Северного флота. Конечно, их тут же «приняли» британские истребители Typhoon, поднявшиеся с авиабазы Lossiemouth: учиться всем надо. Однако три русских «медведя» какую-то свою задачу там выполнили — в официальном релизе Минобороны сказано о «слежении за участниками маневров».

Напомню, что Dynamic Mongoose являются учениями, проводимыми Альянсом ежегодно. Однако это никогда не мешало российским подводникам выполнять задачи в Атлантическом океане по своему предназначению. Стоит вспомнить массовый выход российских АПЛ в марте, когда НАТО отрабатывало переброску войск из США в Европу в рамках стратегических учений Defender Europe 2020. Есть все основания предполагать, что российские подводные истребители и морская ракетоносная авиация «условно» сорвали эту переброску войск.

Еще большую обеспокоенность в рядах НАТО вызвали учения, которые провел Северный флот в конце 2019 года, когда в Атлантику на выполнение поставленных учебно-боевых задач одновременно вышло 10 атомных подводных лодок различных классов. Тогда командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что «для нас стало нормальной практикой, когда одновременно в море разные задачи решают свыше десяти подводных лодок различных классов».

В этой связи стоит вспомнить уникальные операции «Апорт» и «Атрина», которые были проведены советским военно-морским флотом в 1985 и 1987 годах соответственно. Тогда в Атлантику одновременно выходило по пять атомоходов, поиском которых безуспешно занимались все имеющиеся у США и НАТО противолодочные силы.

Одновременно с этим советские подводные истребители успешно вели слежение за противолодочными силами в готовности нанести им поражение. В те далекие уже годы советским подводникам удалось решить все поставленные перед ними задачи, что само по себе показало возможности отечественного атомного флота по действиям в Атлантике.

Разумеется, чтобы сохранить достигнутые высоты, необходимо изучать врага и его возможности. Именно поэтому в настоящее время в Атлантике развернут наряд сил Северного флота, осуществляющий разведку всех мероприятий противника. Что очень беспокоит организаторов Dynamic Mongoose 2020, а русским морякам и авиаторам в шутку позволяет считать себя участниками натовских маневров.