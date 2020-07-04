Киевский суд разрешил Элджею въезд на Украину

Киев, 4 июля. Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд на Украину российскому певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей. Об этом сообщил юрист Юрий Смирнов на своей странице в Facebook.

«Немножко субботней зрадоньки (измены. — Прим. ФАН). В конце июня всеми любимый Окружной админсуд Киева отменил запрет на въезд на Украину российскому рэперу Элджею. Уверен, что для многих этот никнейм ни о чем не говорит, но здесь важен сам прецедент», — написал он.

Смирнов напомнил, что с 2018 года исполнителю запрещалось посещать государство на основании депутатского запроса одного из представителей Верховной рады, к которому была прикреплена ссылка на видео с YouTube, на котором артист развлекал публику в Коктебеле, а также потому, что Служба безопасности Украины (СБУ) нашла его интервью за тот же год, в котором исполнитель заявил, что Крым — это «российская территория, в которую Россия исторически много вложила».

«Но для ОАСК (Окружной административный суд Киева. — Прим. ФАН) авторитетов нет. Дело в том, что на момент рассмотрения иска Элджея видео с его выступлением в Крыму было удалено из YouTube. Поэтому суд постановил, что доказательств посещения рэпером Крыма больше нет и, соответственно, запрет надо отменить. Отличный лайфхак для Пореченкова и прочих. Удаляешь все записи с YouTube и обращаешься в Окружной админсуд. Профит», — резюмировал юрист.

В ноябре прошлого года СБУ приняла решение также на три года ограничить въезд в страну российскому актеру, звезде «Сватов» Федору Добронравову. Однако после 3 января суд в Киеве признал незаконным решение министерства культуры и СБУ отменила введенный запрет, напоминает KP.Ru.