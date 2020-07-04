Собчак объяснила, почему Ефремов не признал своей вины в ДТП

Москва, 4 июля. Телеведущая Ксения Собчак объяснила отказ заслуженного артиста России Михаила Ефремова признавать вину в ДТП с летальным исходом и раскрыла тактику защиты артиста.

Журналистка сообщила, что знает о позиции адвоката 56-летнего актера от информированного источника, указал «Ридус». По ее словам, ни на одной из камер видеонаблюдения не видно, что в момент аварии за рулем был Ефремов, артист «светится» на записях только до и после дорожно-транспортного происшествия. Теперь обвинению придется доказать, что управлял машиной именно артист, указала Собчак.

«Без комментариев. Адвокат Ефремова у меня давно вызывал много вопросов», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Телеведущий Евгений Попов считает по-другому: адвокат приложит все усилия, чтобы доказать наличие технической неисправности в машине артиста. Такую стратегию он назвал «жульнической», пишет «Царьград».

В начале июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, водитель которого погиб в больнице спустя несколько часов после аварии.

Экспертиза показала, что звезда сцены был пьян. Возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет тюрьмы, напомнил Infox.ru.

Родственники жертвы ДТП не готовы идти на мировую с артистом и хотят справедливого наказания для звезды сцены. Многие эксперты убеждены, что актер должен отправиться в тюрьму. В частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.