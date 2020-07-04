Туроператоры объяснили рост цен на отдых в Крыму

Москва, 4 июля. Повышение цен на отдых в Крыму летом 2020 года может быть обусловлено ажиотажным спросом на это направление. Об этом рассказали эксперты в сфере туриндустрии России.

Сотрудники «Интуриста» полагают, что это связано с отсутствием возможности у россиян посетить другие страны этим летом. Из-за большого потока гостей многие отели в июле уже полностью забронированы.

«В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением «цена-качество» количество гарантированных номеров тает на глазах», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Аналогичного мнения о ситуации с ценами и гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он напомнил, что прежде российские туристы могли выбирать направление, и зачастую отдавали предпочтение зарубежным странам — Кипру, Турции, Греции, Испании.

«Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствуют лишь 20–30 отелей», — признался он.

Мкртчян также рассказал, что в связи с новыми реалиями в Крым и Краснодарский край стали приезжать туристы с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые раньше были редкими гостями на Черном море, поскольку им ближе те же Китай, Южная Корея и Таиланд.

Гендиректор департамента развития объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» Юлия Высоцкая объяснила, что на сегодняшний день отдых в Турции в пятизвездочном отеле по системе «все включено» на семью за 189 тысяч в высокий сезон уже не кажется россиянам дорогим, поскольку в своей стране за аналогичную сумму они могут забронировать лишь размещение в качественном отеле на завтраках. Перелет в этом случае остается дополнительной статьей расхода.

Туроператоры подчеркнули, что стоимость проживания в Крыму не перестанет повышаться, пока не уменьшится настолько активный спрос у приезжих россиян.