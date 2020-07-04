Военный эксперт предрек уничтожение «раненого зверя» США

Москва, 4 июля. Соединенные Штаты напоминают раненого зверя, что вызывает серьезные опасения, заявил военный эксперт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он предрек уничтожение страны.

«Сегодня США напоминают раненого зверя. А раненый зверь, как известно, всегда очень опасен. Это военная держава номер один. Это ядерное государство с огромным арсеналом ядерного оружия», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене, в том числе среди своих союзников по НАТО.

По мнению Коротченко, Штаты вошли в эпоху упадка и даже, возможно, в эпоху государственного распада, утраты суверенитета. Он не исключил, что в обозримом будущем США перестанут существовать как страна.

Эксперт также сравнил США и Россию, отметив, что последняя выступает островком стабильности и морального авторитета.

«Мы здоровая, нормальная страна, которая несет добро на фоне империи зла — США, эпоха которых сегодня близка к закату», — указал он.

Ранее Игорь Коротченко объяснил провал ВВС США во время испытаний новейшей американской гиперзвуковой ракеты.