Появилось видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова

Москва, 4 июля. С заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым простились в его родном селе в Дагестане. В Сети появились кадры с похорон отца знаменитого российского борца Хабиба Нурмагомедова.

Тренер ушел из жизни накануне. Причиной стали осложнения, вызванные новым типом коронавируса, который диагностировали у него весной.

Тело Нурмагомедова доставили спецбортом из Москвы в Махачкалу в 21.30. По мусульманским традициям умершего нужно похоронить до заката.

Родственники Нурмагомедова призвали не приезжать на траурную церемонию из-за пандемии коронавируса и предложили высказать свои слова соболезнования по телефону. На похоронах присутствовали самые близкие люди тренера, в частности, прибыли его спортсмены из Москвы.

«Это очень большая потеря. Можно сказать — оторвали правую руку», — признался старший тренер школы единоборств Нурмагомедова Магомедхан Казиев.

Именитого тренера знали сотни человек, и они не могли не проводить Нурмагомедова-старшего в последний путь, пишет «Мир 24».