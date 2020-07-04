Роднина вызвала гнев россиян комментарием после смерти Нурмагомедова

Москва, 4 июля. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смерти тренера Абдулманапа Нурмагомедова и разозлила россиян. В Сети сочли слова спортсменки оскорбительными по отношению к мужчине.

«Я представитель классических видов спорта, и драки — это не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях», — сказала она.

Вместе с тем Роднина уточнила, что единоборства являются частью культурного кода Кавказа и азиатских стран, поэтому говорить о симпатиях и антипатиях к ним все же неприемлемо.

«Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел. Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям», — заявила фигуристка.

Под высказыванием Родниной интернет-пользователи оставили гневные комментарии. В ее словах их не устроило многое. В частности, они напомнили, что ряд единоборств входит в перечень олимпийских видов спорта с начала древнегреческих состязаний, а также указали на то, что она «косвенно» назвала Нурмагомедова нецивилизованным человеком.

В Сети уверены, что фигуристка должна извиниться за свои слова.

«Мне показалось или Роднина назвала некоторые группы людей нецивилизованными?» — спросил пользователь yuhan2010. «И вообще, ее коммент просто доверху пронизан снобизмом и ксенофобией. Куда смотрит комитет по этике, когда ее член ведет себя таким образом?» — заметил Андрей Люкин. «Косвенно назвала его нецивилизованным человеком, извиняться скоро будет?» — поинтересовалась siewe siewe. «И Оскар за особую мразотность получает…» — пошутил Денис Гончаров. «Как же это низко — обвинять человека в его собственной смерти во время пандемии. Там полдумы московской переболело и премьер, может, им тогда тоже предъявить надо?» — задалась вопросом Oboronosposobnost. «Тот случай, когда со дна еще постучали», — написала Урагана Эриксен. «Ну, это лишнее», — решил phill anselmo.

Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу в московской больнице. Его доставили в медучреждение в начале апреля с пневмонией, спустя некоторое время у него подтвердился коронавирус. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась тем, что COVID-19 дал осложнение на сердце, пишет НСН.