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Лена Миро объяснила, почему сильно расстроилась из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

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Лена Миро объяснила, почему сильно расстроилась из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Москва, 4 июля. Отец и тренер российского борца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап показал, каким должен быть настоящий папа, заявила блогер Лена Миро, комментируя смерть Нурмагомедова-старшего.

Миро отметила, что смерть постореннего человека чаще всего не трогает окружающих. Когда блогер узнала о кончине отца чемпиона UFC, она сильно расстроилась и пыталась найти причину появившихся чувств.

Лена Миро объяснила, почему сильно расстроилась из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

По ее словам, чаще всего мужчины не хотят детей или не хотят ими заниматься. Но Абдулманап был совершенно другим, как считает Миро. По ее мнению, Нурмагомедов-старший «вложил себя в сына и воспитал чемпиона», видел цель в воспитании настоящего мужчины, а не в достижении каких-то наград.

«Спортивная карьера Хабиба — заслуга Нурмагомедова-старшего. Но дело, я повторю, даже не в спорте, — пишет блогер в «Живом журнале». — Намного важнее другое — Абдулманап Магомедович показал всем окружающим, каким должен быть отец».

Миро назвала Абдулманапа «необычным для нашего времени человеком» и примером для других мужчин, которые должны вырастить сыновей не бесполезными существами, а чемпионами и мужиками.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в пятницу в возрасте 57 лет. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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