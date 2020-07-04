Лена Миро объяснила, почему сильно расстроилась из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Москва, 4 июля. Отец и тренер российского борца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап показал, каким должен быть настоящий папа, заявила блогер Лена Миро, комментируя смерть Нурмагомедова-старшего.

Миро отметила, что смерть постореннего человека чаще всего не трогает окружающих. Когда блогер узнала о кончине отца чемпиона UFC, она сильно расстроилась и пыталась найти причину появившихся чувств.

По ее словам, чаще всего мужчины не хотят детей или не хотят ими заниматься. Но Абдулманап был совершенно другим, как считает Миро. По ее мнению, Нурмагомедов-старший «вложил себя в сына и воспитал чемпиона», видел цель в воспитании настоящего мужчины, а не в достижении каких-то наград.

«Спортивная карьера Хабиба — заслуга Нурмагомедова-старшего. Но дело, я повторю, даже не в спорте, — пишет блогер в «Живом журнале». — Намного важнее другое — Абдулманап Магомедович показал всем окружающим, каким должен быть отец».

Миро назвала Абдулманапа «необычным для нашего времени человеком» и примером для других мужчин, которые должны вырастить сыновей не бесполезными существами, а чемпионами и мужиками.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в пятницу в возрасте 57 лет. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.