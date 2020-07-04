Коронавирус 4 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В РФ выявлено 6632 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 4 июля

На 4 июля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 674 515 (+6632), выздоровело 446 879 (+8 986), умерло 10 027 (+168). Лидируют по числу новых заболеваний за сутки Москва (+680), Московская область (+275) и Ханты-Мансийский АО (273).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 4 июля

— Всего зараженных 11 233 247 человек (+25 554 за сутки) — Скончались 529 814 человек (+1026 за сутки) — Выздоровевших 6 357 028 человек (+114 185 за сутки)

Данные по Украине на 4 июля

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на утро 4 июля на Украине было зафиксировано 47 677 (+914 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1227 человек (+15 за сутки), выздоровели — 21 155 (+597 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний за сутки стали Львовская область (+176) и Киев (+118).

Наименьший темп прироста

В Москве был выявлен наименьший темп прироста заболеваемости коронавирусом (всего 0,3%), а на Чукотке не зафиксировали новые случаи заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский АО — 0%; Москва — 0,3%; Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика — 0,5%; Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,7%; Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым — 0,8%», — говорится в тексте сообщения.

В ВСУ продолжаются заражения

В Вооруженных силах Украины было выявлено 11 новых случаев заражения за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-центре командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной формой COVID-19. Из них четыре военнослужащих находятся на лечении в больнице. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — сообщает пресс-служба.

Всего в украинской армии болеют 170 человек, 358 военнослужащих выздоровели, пять летальных случаев. На изоляции, включая самоизоляцию, находятся 478 человек.