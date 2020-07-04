Песков отреагировал на объявление о продаже рубашки Путина

Москва, 4 июля. Объявлению в Интернете о продаже рубашки, которую якобы оставил президент России Владимир Путин в одном из отелей, верить нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже рубашки, которую глава государства якобы забыл в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Отмечается, что одежду нашли при уборке номера, рубашка не стирана. Продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Цена лота — 165 тысяч рублей.

Сам продавец подтвердил, что рубашка все еще продается. Он указал на отсутствие каких-либо признаков, подтверждающих принадлежность рубашки Путину, но отметил, что можно провести ДНК-экспертизу.

Песков, комментируя объявление о продаже рубашки Путина, призвал не верить в это. Он ответил на вопросы, возможно ли, что рубашка российского лидера может быть забыта и заслуживают ли доверия подобные сообщения.

«Нет. Такого быть не может», — сказал представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Напомним, последний раз глава российского государства посещал Нижний Новгород с рабочим визитом в октябре прошлого года. Тогда у Путина проходило там заседание по развитию физической культуры и спорта.