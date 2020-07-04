В Китае назвали российский корабль, способный в одиночку поразить флот противника

Пекин, 4 июля. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после завершения модернизации станет грозной силой Военно-морского флота (ВМФ) России и сможет в одиночку навести страх на весь вражеский флот. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В СМИ отмечают, что один из крупнейших боевых российских кораблей проходит полную модернизацию, по итогам которой получит новое боевое снаряжение, передает «ПолитРоссия», и после непростого периода 90-х годов флот РФ возрождает былую мощь.

«В распоряжении России есть эффективные малотоннажные корабли, однако они не могут полностью удовлетворить потребности страны, поэтому Москва пошла по пути модернизации больших судов, построенных в советское время. Крейсер «Адмирал Нахимов» имеет большой потенциал для того, чтобы вновь выйти в море и поступить на военную службу», — уверены в Sohu.

Китайские обозреватели пишут, что «Адмирал Нахимов» способен нести мощный боевой арсенал. Ранее стало известно, что модернизированное судно будет оборудовано пусковыми установками, позволяющими наносить удары разными типами ракет, включая «Калибры» и «Ониксы», а также современным противолодочным оружием.

По некоторым данным, боевой корабль планируется также вооружить новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон». По оценкам экспертов, огневая мощь крейсера после модернизации увеличится в четыре раза.

«Модернизация «Адмирала Нахимова» свидетельствует о прагматичной линии, которую выбрал ВМФ России в соответствии с реальными и перспективными боевыми потребностями. Иными словами, ставка делается на использование нового оборудования и передовых технологий», — говорится в публикации.

В Sohu упомянули и дизайн крейсера. По мнению аналитиков, в нем будет продолжена «жесткая эстетика» боевых российских кораблей, оснащенных передовым оружием. Они полагают, что судно станет настоящим морским бастионом, способным в одиночку нанести сокрушительный удар по флоту противника.

В КНР не исключают, что Россия может использовать «Адмирала Нахимова» в качестве стратегической платформы для выполнения сложных боевых задач в море.

Ранее стало известно, что перевооружение атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» не изменит планируемых сроков его передачи ВМФ РФ. Замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщал, что обновленный корабль станет самым мощным в российском флоте, получит гиперзвуковую ракету «Циркон», а также комплексы ПВО «Панцирь-М» и «Форт-М», пишет НСН.

«Адмирал Нахимов» был спущен на воду в 1986 году и введен в эксплуатацию в 1988 году. Его модернизация началась в 2013 году.