Губерниев посоветовал Пригожину попросить денег для артистов у британских властей

Москва, 4 июля. Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев посоветовал продюсеру Иосифу Пригожину, который обеспокоен финансовым благополучием отечественных звезд в период эпидемии из-за отсутствия концертов, обратиться за помощью к властям Британии.

Такую рекомендацию Губерниев дал после того, как звездный менеджер опубликовал в своем Instagram новый пост на нашумевшую тему.

Он выложил скриншот публикации, в которой говорится, что известные музыканты Пол Маккартни и Эрик Клэптон обратились к министру культуры Великобритании с просьбой спасти национальную концертную индустрию, несущую огромные убытки в связи с пандемией коронавируса. При этом продюсер отметил, что эти люди «далеко не бедные», а «великие и обеспеченные».

«Иосиф, если Британия для нас пример в этом вопросе, не могли бы и вы делать музыку, как в Британии???? И там выступать??? И вам поможет британские правительство!!!!» — прокомментировал пост Пригожина Губерниев.

Продюсер ответил на слова ведущего.

«Жаль, что ты не знаком с творчеством и нашими успехами в той самой Великобритании. Пожалуй, отправлю тебе в личку, чтобы ты понял, как ты не прав», — написал он.

Губерниев пояснил, что в своем замечании имел ввиду не Валерию, которую он очень любит и про чье выступление на английской сцене знает, а отечественную индустрию в целом.

Позицию Губерниева поддержал актер Эммануил Виторган.

«Дим, не в защиту, вопрос не к Валерии, не самая плохая певица, мягко говоря… Ко многим другим певцам нашего шоу-бизнеса вопрос по существу, остроумно..!» — присоединился к дискуссии он.

«Вечерняя Москва» напоминает, что тема выживания российских артистов в период пандемии поднялась после того, как 22 мая супруг Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко заявил, что артисты нуждаются в поддержке. Свою позицию артист аргументировал тем, что представители шоу-бизнеса, в отличие от пенсионеров, не получают деньги за то, что сидят дома.

У танцора до начала пандемии был собственный фитнес-клуб, расположенный в центре Москвы. Из-за ограничительных мер ему пришлось закрыть его, а все оборудование перевезти на дачу.

Пригожин прокомментировал высказывание Тарзана и рассказал о «чудовищных» последствиях пандемии для отечественных звезд. По его словам, из-за коронавирусной инфекции все они оказались за чертой бедности. Эти высказывания стали причиной конфликта среди знаменитостей, по-разному относящихся к вопросу поддержки артистов на фоне пандемии.