Киев сообщил о приверженности режиму прекращения огня после шести лет войны в Донбассе, при этом Украина не выполнила ни одного своего обязательства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Переговоры в Берлине

Прошедшие переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки» на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», — заявил Ермак.

В прошедших в Берлине переговорах по урегулированию ситуации на территории Донбасса принимали участие: с немецкой стороны — Ян Хеккер, с российской — Дмитрий Козак, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. Встреча длилась около 11 часов.

При этом он отметил, что во время прошедшей встречи советников Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей «нормандской четверки», которые были достигнуты в Париже.

«Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине», — заявила пресс-служба офиса президента Украины.

В свою очередь, Дмитрий Козак заявил, что никакого прорыва на переговорах так и не произошло.

«Украина пришла к мысли»

Как заметил Родион Мирошник, в офисе президента Украины говорят, что к ним в Берлине пришла мысль о необходимости прекращения огня и это приближает их к саммиту «нормандской четверки». Ермак по итогам встречи советников лидеров «нормандского формата» заявил, что в Берлине стороны «сошлись на мысли о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня». Это достойный вывод представителей Киева после шести лет военных действий и нескольких десятков официальных заявлений о приверженности режиму прекращения огня.

«При этом, как отвечает пресс-служба ОП, «украинская делегация подчеркнула», что «договоренности лидеров «нормандского формата» должны быть выполнены, и они готовы к этому приложить максимум усилий». Это тоже необходимо считать достойным выводом спустя почти семь месяцев после саммита. До этого момента Украина из девяти пунктов договоренностей полностью не выполнила ни одного!

А в итоговом заявлении лидеров после «парижского саммита», кроме прекращения огня, есть еще обязательства и по разведению сил и средств, и по открытию новых КПВВ на линии соприкосновения, и по согласованию всех «правовых аспектов» особого статуса, и по обмену пленными в режиме «всех на всех», и по интеграции в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», — напомнил Родион Мирошник.

Политик обратил внимание, что из вышесказанного в офисе Зеленского устами Ермака делают совершенно логичный, как им кажется, вывод о том, что «сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Париже». И это после неоднократных заявлений представителей Германии, Франции и России о том, что говорить о новом саммите можно будет только после выполнения договоренностей саммита предыдущего.

«Стоит ли говорить, что «прийти к мысли» и «заявить о готовности приложения усилий» выполнением обязательств не является?!» — заключил Родион Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.