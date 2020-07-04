Обвиненная в лицемерии Меркель впервые появилась на публике в маске

Берлин, 4 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель, которую обвинили в лицемерии из-за неиспользования маски, появилась на публике со средством индивидуальной защиты.

Политик впервые после начала пандемии коронавируса публично надела маску черного цвета с логотипом председательства ФРГ в ЕС. Ее заметили в маске перед заседанием Бундесрата в пятницу.

В понедельник журналистка поинтересовалась у немецкого канцлера, почему та никогда не появляется на публике в защитной маске. Политик указала, что соблюдает общепринятые правила дистанции, а потому ей не нужна защита носа и рта.

Меркель добавила, что использует маску, когда идет в магазин за покупками, а также в целом придерживается рекомендованного порядка действий в условиях пандемии.

Канцлер также сообщила, что в дальнейшем «еще будут возможности» увидеть ее в маске.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником неизвестной вспышки инфекции стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2.

По последним данным, общее число заразившихся новым типом коронавируса в Германии составило 197 тысяч человек, из них более девяти тысяч скончались. Порядка 181 тысячи пациентов смогли победить опасную инфекцию.